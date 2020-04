Locatie van geplande windmolens in Pittem (licht) gewijzigd Sam Vanacker

22 april 2020

12u28 0 Pittem Nadat bekend raakte dat windmolenbouwer EDF Luminus opnieuw Nadat bekend raakte dat windmolenbouwer EDF Luminus opnieuw een dossier ingediend heeft voor de bouw van drie windmolens in Pittem heeft de actiegroep Leefbaar Pittem woensdag een kaartje online gezet met daarop de nieuwe positie van de drie windmolens.

Vorig jaar was er al fel protest tegen de plannen voor de windmolens. Het bergcomité en Leefbaar Pittem verzamelden toen 1.343 bezwaarschriften. Uiteindelijk werd het dossier in november ingetrokken omwille van een negatief advies van hoogspanningsbeheerder Elia, die vond dat een van de molens te dicht bij de hoogspanningskabels zou komen te staan. Ondertussen zijn de plannen aangepast. Wij legden de nieuwe en de oude plannen even naast elkaar. De globale positie ten zuiden van de Ringlaan is ongewijzigd, maar op de nieuwe kaart lijken de molens in elk geval iets meer naar het zuiden opgeschoven te zijn, terwijl ze ook iets verder uit elkaar lijken te staan. Oordeel vooral zelf.

Wanneer het openbaar onderzoek zal starten en wanneer de integrale plannen fysiek te raadplegen zijn is omwille van de coronamaatregelen voorlopig niet duidelijk, al liet CD&V Pittem eerder al weten dat ze sowieso bij hun standpunt van vorig jaar blijven en de windmolens liever kwijt dan rijk zijn.