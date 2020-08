Lezing Sven Nys uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

24 augustus 2020

15u29 0 Pittem De voordracht van Sven Nys die op 17 september zou plaatsvinden in De Magneet in Pittem is uitgesteld naar 2021. Het is niet de eerste keer dat de lezing uitgesteld wordt.

Oorspronkelijk had De Landelijke Gilde van Pittem de voordracht op donderdag 12 maart gepland in een uitverkochte zaal, maar door het coronavirus werd toen beslist de lezing uit te stellen naar een latere datum. Daarop werd 17 september vastgelegd. Frank Balcaen van de Landelijke Gilde laat weten dat er nu in 2021 een nieuwe datum geprikt zal worden. Kaarten blijven geldig, maar wie toch liever zijn kaart inruilen kan contact opnemen met frank.balcaen@telenet.be.