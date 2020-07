Leegstaande pastoriewoning behoudt publieke functie Sam Vanacker

14 juli 2020

16u26 0 Pittem Aangezien Aangezien voedselbank De Kapstok pas verhuisd is naar een pand in de Joris Wybostraat staat de voormalige pastoriewoning op de markt van Pittem leeg. Oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem vroeg op de gemeenteraad van maandag naar de plannen met het vrijgekomen gebouw.

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) reageerde dat de voormalige pastorie in elk geval niet verkocht zou worden. “We zijn niet van plan het gebouw op de private markt te zetten. Dat zou te jammer zijn. Liever behouden we de publieke functie. Waarschijnlijk gaan we er op termijn een of meerdere gemeentelijke diensten in onder brengen, maar welke diensten en of het gebouw daarvoor aangepast of heringericht zal worden kan ik nog niet zeggen.” De Kapstok zat bijna vijf jaar in de voormalige pastorie. Eigenlijk had men al in april willen verhuizen, maar door de coronacrisis liep die verhuis een paar maanden vertraging op.