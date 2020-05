Leefbaar Pittem zamelde al 462 bezwaarschriften in Sam Vanacker

23 mei 2020

11u05 0 Pittem Het actiecomité Leefbaar Pittem heeft op twee weken tijd al 462 bezwaarschriften verzameld in de strijd tegen de komst van drie windmolens ten zuiden van de Ringlaan.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot eind mei, maar Lobke Ugille van de actiegroep is nu al tevreden met het resultaat. “Vorig jaar, toen EDF Luminus de eerste keer het dossier indiende, klokten we af op 1.343 bezwaarschriften. Aangezien we geen infovergaderingen kunnen organiseren door het coronavirus is 462 al een heel mooi resultaat. Te meer omdat 224 van die 462 bezwaarschriften afkomstig zijn van mensen die ten tijde van het eerste dossier geen bezwaar indienden. Ondertussen hebben we trouwens een filmpje gemaakt waarbij een prof het pittemse windmolendossier onder de loep neemt. Dat filmpje is te vinden de facebookpagina van Leefbaar Pittem.”