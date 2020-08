Leefbaar Pittem en Bergcomité op zoek naar fondsen voor beroepsprocedure tegen windmolens Sam Vanacker

25 augustus 2020

10u54 0 Pittem Het actiecomité Leefbaar Pittem en het Bergcomité zijn op zoek naar geld om de beroepsprocedure tegen de geplande windmolens in Pittem te kunnen bekostigen. Eerder verleende de deputatie van de provincie een vergunning voor de molens, maar zowel het gemeentebestuur als de burgercomités gaan tegen die beslissing in beroep.

In de brievenbussen zit deze week een brief waarin de beide comités de Pittemnaars om financiële steun vragen. “Als we niets doen, dan komen de molens er. Maar om de beroepsprocedure te kunnen betalen hebben we al snel 10.000 euro nodig. Een benefietavond op dit moment organiseren kan helaas niet en we gaan evenmin van deur tot deur gaan. De enige mogelijkheid die ons rest is een bankrekening. De toekomst zal moeten uitwijzen of we in onze opzet slagen, maar aangezien 1.340 inwoners vorig jaar bezwaar aantekenden is dit op z’n minst een poging waard. Sowieso zetten we onze strijd verder en de financiële kant van de zaak zal ons niet tegenhouden. Iedereen die tegen is of solidair is met de omwonenden, roepen we op om een steentje bij te dragen via BE7673 6060 6960 95, uiterlijk tegen 5 september en met de melding ‘Windmolenactie’.”