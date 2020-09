Leefbaar Pittem en Bergcomité halen ruim 5.000 euro op om beroepsprocedure tegen windturbines te betalen Sam Vanacker

11 september 2020

17u20 0 Pittem De oproep van Leefbaar Pittem en het Bergcomité naar De oproep van Leefbaar Pittem en het Bergcomité naar centen om de beroepsprocedure te kunnen betalen tegen de omgevingsvergunning voor de drie geplande windmolens is niet in dovemansoren gevallen. Er werd liefst 5.320 euro opgehaald. Voldoende om de juridische wapens op te nemen.

“Dat we meer dan 5.000 euro zouden verzamelen hadden we eerlijk gezegd niet durven dromen. Dat is allemaal te danken aan de gulheid van de Pittemnaren, want evenementen of bijeenkomsten organiseren konden we niet omwille van corona.”, zegt Lobke Ugille van Leefbaar Pittem. “De mooie respons bewijst nog maar eens dat Pittem zich niet zonder slag of stoot gewonnen zal geven. Volgende week woensdag gaan we samen met onze advocaat een stevig beroepsdossier indienen en dan is het wachten op nieuws.”

Ugille en haar medestanders zijn vastberaden de juridische strijd aan te gaan, ook al is de kans groot dat het totale kostenplaatje voor de procedure ruim boven de 5.000 euro uitkomt. “We berekenden dat de volledige procedure - mogelijk komt de zaak na het eerste beroep bij de bevoegde minister later nog voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen - tussen de 10.000 en de 15.000 euro zou kunnen kosten. Daar zijn we nog niet, maar we kunnen nu ten minste wel de slagkracht om de wapens op te nemen.”