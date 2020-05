Leefbaar Pittem bust 3.000 krantjes met blanco bezwaarschriften tegen vernieuwde windmolenplannen Sam Vanacker

07 mei 2020

13u56 0 Pittem H et actiecomité ‘Leefbaar Pittem: vandaag én morgen’ bindt opnieuw de strijd aan met de windmolenplannen van Luminus. Door de coronamaatregelen zitten huisbezoeken of infovergaderingen er niet in, dus worden er vrijdag liefst 3.000 krantjes verdeeld over alle brievenbussen in Pittem en Egem. Het openbaar onderzoek rond de windmolenplannen start maandag.

Nadat een eerste versie ingetrokken werd ligt er nu een nieuw plan op tafel voor drie windmolens in het gebied ten zuiden van de Ringlaan in Pittem. Leefbaar Pittem en het Pittembergcomité, die vorig jaar 1.343 bezwaarschriften inzamelden, nemen naar aanleiding van de start van het openbaar onderzoek terug de wapens op. Vorig jaar werd van deur tot deur gegaan met bezwaarschriften en werden er infovergaderingen belegd, maar door de coronamaatregelen is dat nu uitgesloten.

“De manieren om onze stem te laten horen zijn beperkt en dat is uiteraard niet in ons voordeel”, zegt Lobke Ugille van Leefbaar Pittem. “Dus lieten we 3.000 krantjes drukken met daarin twee voorgedrukte blanco bezwaarschriften. We roepen iedereen op om die in te vullen en terug te bezorgen aan ons tegen 25 mei. Terug bezorgen kan op zeven verschillende locaties in de gemeente. We hopen vurig dat zoveel mogelijk mensen de weg naar onze bussen vinden, al beseffen we ook dat de inspanning die we vragen van de mensen dit keer misschien net iets groter is. Toch hopen we opnieuw te kunnen aantonen dat er binnen Pittem geen draagvlak is voor windmolens.”

EDF Luminus zelf heeft ondertussen ook een brief verspreid in de gemeente. Daarin wordt ook aangehaald dat het coronavirus de communicatie er niet makkelijker op maakt. “Deze keer organiseren we geen fysieke infomarkt omwille van de coronamaatregelen. Ons project ziet er bijna helemaal hetzelfde uit als vorig jaar, alleen hebben we de locatie van de tweede windmolen iets aangepast. Toch willen we de Pittemnaren zo veel mogelijk informeren over het project.”

Het openbaar onderzoek rond de nieuwe plannen loopt af begin juni. Dan wil Leefbaar Pittem net als vorige keer alle bezwaren overhandigen aan de burgemeester. EDF Luminus lanceerde ondertussen de website www.windmolensN37.be. De plannen raadplegen kan straks online via de website van de gemeente. Ook de plannen op papier raadplegen op het gemeentehuis is mogelijk, weliswaar op afspraak en met respect voor de coronamaatregelen.