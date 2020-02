Laura en Gilles openen nieuwe traiteurzaak Couteaux Sam Vanacker

21 februari 2020

15u55 3 Pittem Voor Laura Almey en Gilles Blancke (beide 23) is een nieuw hoofdstuk begonnen in Pittem. Het jonge koppel opende vrijdag de deuren van hun nieuwe traiteurzaak in de Kauwstraat 6.

Laura is afkomstig van Merelbeke, waar haar ouders een keurslagerij runnen. Haar man Gilles is dan weer afkomstig van Tielt, waar hij als kok zeven jaar achter het fornuis stond van restaurant De Naelde in deelgemeente Kanegem. “Eigenlijk brengen we met Couteaux onze beide passies samen”, legt Laura uit. “We kwamen ongeveer een jaar geleden in Pittem wonen en eerder per toeval viel ons oog op dit pand. We waren snel overtuigd. Niet alleen is het een uitstekende locatie, ook qua aanbod denken we zeker een meerwaarde te kunnen betekenen in Pittem. We kozen bewust voor een breed gamma.”

Het aanbod is gevarieerd. Niet alleen vind je bij Couteaux bereide gerechten en vlees, er is ook een grote selectie kaas, groenten en fruit. Couteaux is open tussen 8 en 12.30 uur en tussen 14 uur en 18.30 uur. Op donderdag is de zaak gesloten.