Laptopinzamelactie van vijf CD&V-afdelingen krijgt vervolg Sam Vanacker

10 juli 2020

13u09 2 Pittem De CD&V-afdelingen van Pittem-Egem, Lichtervelde, Meulebeke, Tielt en Wingene, die in de paasvakantie oude laptops hebben ingezameld voor schoolgaande kinderen, gaan ook in de zomervakantie op zoek naar laptops.

In eerste instantie startte de inzamelactie in april met het oog op het afstandsonderwijs, maar ook in de zomervakantie blijven laptops welkom. “Bij de voorgaande inzamelactie hebben we twaalf Pittemse gezinnen uit de nood kunnen helpen”, zegt Els Goeminne van CD&V Pittem-Egem. “Maar nog altijd zijn er kinderen die thuis geen laptop hebben of die moeten delen met broer of zus. Iedereen heeft recht op digitale toegang en samen met de afdelingen van Tielt, Lichtervelde, Meulebeke en Wingene gaan we ons daar ook voor blijven inzetten.”

Bedrijven of particulieren die laptops willen schenken, kunnen dat op afspraak. In Pittem-Egem kun je terecht bij Els Goeminne en Nathalie Delaere (0473/29.08.34 of els.goeminne@gmail.com), in Lichtervelde moet je bij Steven Kindt (0476/26.57.56 of kindt.steven@gmail.com) zijn, in Meulebeke zamelt Anneke Dejonghe (0478/23.71.25 of info@annekedejonghe.be) de laptops in, in Tielt kun je afspreken met Klaas Carrette (0473/83.62.26 of klaas.carrette@belgacom.net) en in Wingene kunnen laptops naar Geert Dedecker (0478/26.37.40 of grt.dedecker@gmail.com) gebracht worden.