Landelijke Gilde strikt Sven Nys voor lezing Sam Vanacker

26 februari 2020

10u58 4 Pittem De Landelijke Gilde van Pittem haalt op donderdag 12 maart Sven Nys naar zaal De Fontein. De keizer van het veldrijden komt er een voordracht geven rond zijn boek ‘Winnaars hebben een plan’.

Met dat boek, dat sinds oktober 2018 in de rekken ligt, wil Nys (44) zijn kennis en ervaring die hij heeft opgedaan als sporter doorgeven aan de volgende generaties. “Ik zeg altijd dat ik ben afgestudeerd aan de universiteit van het veldrijden. Ik probeer een inspirator en motivator te zijn voor anderen”, aldus de renner in een eerder interview naar aanleiding van het boek. Tickets voor de lezing kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Tickets bestellen kan via frank.balcaen@telenet.be.