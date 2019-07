Lachend kakske pakt prijzen... en wordt gestolen CARNAVALSPARODIE OP OOSTENDSE VERDWAALPAAL COMPLEET SVR

22 juli 2019

07u00 0 Pittem Het 'lachend kakske' is gegeerd. Nadat de Oostendse verdwaalpaal met daarop de gekende emoji gestolen werd, verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag ook het exemplaar van het straatcomité van de Meulebekestraat. "Het had ons net de prijs van 'Meest ludieke wagen' opgeleverd tijdens het carnavalsfeest."

'Het Meuleveld', zoals het straatcomité officieel gedoopt werd, had voor dat carnavalsfeest - Zotte Maandag - een wagen uitgebouwd in het thema van de klimaatopwarming en gebruikte 'De Wereld is om Zeep' van Urbanus als lijflied. Op de wagen hadden de leden een 'strand' aangelegd, inclusief de bijzonder actuele verdwaalpaal. "Een parodie op het lachend kakske van Oostende, dat recent nog in de media kwam nadat het gestolen werd", legt Geert Storme van het buurtcomité uit. "We hebben ons kakske volledig zelf gemaakt met een buis en wat spuitschuim. Voor de afwerking hebben we er ook een mooie bril op gezet, een knipoog naar de brillencollectie van 'Zotte Maandag'-gastvedette Eline De Munck. Zo kreeg onze wagen een leuk detail mee."

Het Pittemse kakske was ook de jury van Zotte Maandag niet ontgaan. Meuleveld kreeg zo de prijs voor de meest ludieke wagen. "Om dat te vieren, besloten we om ons kakske vrijdag op de hoek van de Meulebekestraat en Veldstraat neer te poten", vervolgt Storme. "Maar zaterdagochtend bleek ons kakske helaas spoorloos te zijn. Geen idee wie erachter zit, maar ergens is het wel ironisch. Blijkbaar is er toch iets met de lachende kakskes dat dieven aantrekt."

"Niet zelf gedaan"

Met de diefstal is de parodie op het Oostendse kakske natuurlijk compleet.

"Je zou haast denken dat we zelf achter de verdwijning zitten, maar dat is dus niet het geval. We hebben het er heus niet om gedaan. Hopelijk komen de daders tot inkeer en brengen ze ons kakske terug. We hebben het voorlopig vervangen door een bord met daarop de beeltenis van het Pittems Zotteke - dat kregen we omdat we de verkiezing van meest ludieke wagen wonnen. Maar om ons winst nog mooier in de verf te kunnen zetten, willen we ons kakske er dus graag naast plaatsen."

Het comité hoopt nu dat de daders net als in Oostende gevonden worden en looft daar zelfs een beloning voor uit. "Wie denkt iets gezien te hebben of tips heeft, mag ons contacteren. Er staat een bak bier klaar als beloning."