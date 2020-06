Laatste Pittemse oudstrijder Germain Blancke overleden op 100-jarige leeftijd Sam Vanacker

04 juni 2020

15u39 0 Pittem In woon-en zorgcentrum Sint-Remigius is donderdag Germain Blancke overleden. Hij werd honderd jaar en was daarmee de oudste bewoner van het woon-en zorgcentrum, maar hij was ook de laatste oud-strijder van Pittem.

Germain - officieel Germanus - Blancke werd geboren op 26 september 1919. Hij vierde vorig najaar nog zijn honderdste verjaardag in wzc Sint-Remigius samen met zijn familie. Germain vocht mee in de Tweede Wereldoorlog en was als laatst overgebleven oud-strijder van Pittem steevast present op de jaarlijkse elf novemberviering, zelfs al liet zijn gezondheid het de voorbije jaren wat afweten. Ook op 6 november 2019, toen Pittem het koningspaar ontving, was Germain Blancke er bij. Koning Filip schudde hem toen de hand. De laatste oud-strijder van de gemeente is donderdag rustig ingeslapen.

Hij was getrouwd met Maria Vandecaveye. In 2015 vierde het koppel nog hun 65ste huwelijksjubileum, maar kort daarop overleed Maria en nam Germain zijn intrek in het wzc. Het koppel runde samen een boerderij in Egem en samen kregen ze een dochter. Zij zorgde voor twee kleinkinderen, die op hun beurt voor vier achterkleinkinderen zorgden.