Koen Warnez is 124ste deken van Zotte Maandag SVR

08 december 2019

19u51 0 Pittem Tijdens het feest van de Sint-Elooisgilde werd zaterdagavond de 53-jarige Koen Warnez met een grote meerderheid verkozen tot nieuwe deken van de Sint-Elooisgilde. Op Zotte Maandag 20 juli 2020 wordt hij het feestvarken in de Verbiestgemeente.

Koen Warnez is de 124ste deken van de Sint-Elooisgilde en ziet het als een hele eer om volgend jaar het dekenschap te mogen opnemen. De kersverse deken woont in de Blotingstraat in Pittem en is gehuwd met de 49-jarige Heidi Van Parys. Ze hebben drie kinderen, Stephanie (26), Davine (23) en Michiel (22). Koen runt een varkenskwekerij in de Posterijlaan en in de Blotingstraat. Hij is slager en spekslager van opleiding en woont op de ouderlijke hoeve in de Blotingstraat.

Zelf was hij altijd actief op Zotte Maandag met de buren van Den Berg en sedert zijn jonge jaren vierde hij steeds mee op de wagens van het buurtcomité. Hij zal er dan ook voor honderd procent voor gaan om van Zotte Maandag volgend jaar een hoogdag te maken. “Als vedette zou ik graag een Bourgondische dame aan mijn zijde zien, genre Maaike Cafmeyer of Dina Tersago. Al laat ik alles met veel plezier op mij afkomen. Voor mij is het het voornaamste dat er ambiance is op mijn hoogdag”, besluit de nieuwe deken.