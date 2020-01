Kleuters van BS De Akker op zoek naar ontsnapte dinosaurus Sam Vanacker

28 januari 2020

14u33 0 Pittem De derde kleuterklas van juf Ilse Van Hessche van basisschool De Akker uit Egem is op zoek naar een dinosaurus. Eerder maakten de kleuters al affiches en op aangeven van de kinderen contacteerde de juf nu ook de krant voor een zoekertje.

“Vorige week maandag ontdekten de kinderen een ei op school”, vertelt de juf. “Een dierenarts wist ons te vertellen dat het om een dinosaurus-ei ging. Maar vrijdag vonden we het ei opengebroken terug. Zonder dinosaurus. Een zoektocht in school leverde niets op dus we besloten om iedereen te waarschuwen dat er waarschijnlijk ergens in Egem een dinosaurusje vrij rondloopt. Nadat we samen affiches maakten stelden de kinderen voor om ook de krant in te schakelen. Zo gezegd, zo gedaan, want alle hulp is welkom.”