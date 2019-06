Kinderparticipatietraject feestelijk afgesloten: gemeente neemt wensen van kinderen ter harte Sam Vanacker

26 juni 2019

09u44 0 Pittem Dinsdagnamiddag werd in het park Broeders Maristen officieel het kinderparticipatietraject Djapo afgerond. Het initiatief, dat in oktober vorig jaar al werd opgestart, gaf de kinderen van het vijfde leerjaar van de Pittem en Egem een stem in het gemeentelijk beleid.

En die stem werd gehoord. De Pittemse jeugd kwam in oktober 2018 met een resem concrete voorstellen, waaronder meer groen, meer vuilnisbakken en meer zebrapaden in de omgeving van de scholen. De kinderen wilden ook figuratieve struiken in de parken en een dierenopvang in Pittem. Het gemeentebestuur nam die voorstellen ter harte.

“In de opmaak van ons meerjarenplan hebben we rekening gehouden met de voorstellen van de kinderen”, legt jeugdschepen Annick Debonné (CD&V) uit. “Zo is er in ons mobiliteitsplan aandacht voor verhoogde veiligheid in de schoolomgeving en werden er inmiddels ook al meer vuilnisbakken geplaatst. Verder hebben we in het park Broeders Maristen twee zitbanken gezet, terwijl er afspraken gemaakt zullen worden met een asiel voor de opvang van dieren. Wat de struiken in de vorm van dieren betreft, daar zorgen de kinderen helemaal zelf voor. Het vijfde leerjaar maakt hooidieren die in het park tentoon gesteld worden.”