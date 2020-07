Inkomsten uit personenbelasting voor gemeenten dreigen fel te dalen Sam Vanacker

14 juli 2020

09u57 0 Pittem De inkomsten die gemeentebesturen uit de heffing van de personenbelastingen halen dreigen tussen 2022 en 2024 met 30 tot 35 procent te dalen door de coronacrisis. Dat zei Pittems burgemeester Ivan Delaere (CD&V) tijdens de gemeenteraad.

De gemeenteraad boog zich maandagavond over de jaarrekeningen van gemeente en OCMW en voerde een aanpassing van het meerjarenplan door. Mede door de coronamaatregelen (90.000 euro voor het ontsmettingsmateriaal, 28.000 euro voor de coronabon) waren de uitgaven hoger dan gepland, al blijft Pittem financieel gezond, met in 2025 een beschikbaar budgettair resultaat van 2.621.557 euro. Daarnaast werd de openstaande schuld van Pittem de voorbije zes jaar stelselmatig afgebouwd. Volgens burgemeester Ivan Delaere (CD&V) moeten steden en gemeenten nu meer dan ooit waakzaam zijn op budgettair vlak.

“De kans dat de hogere overheid opnieuw zo gul zal zijn met geld bij een tweede coronagolf is klein. Anderzijds werden we onlangs nog op het burgemeestersoverleg gewaarschuwd voor dalende inkomsten uit de personenbelastingen. Geschat wordt dat minderopbrengst voor de periode 2022-2024 tussen de 30 en 35 procent zal liggen. Het valt moeilijk te voorspellen dat er nog op ons af komt. Net daarom zetten we een deel van de fondsen die eerder beloofd werden van de hogere overheid best nog wat aan de kant. Zo blijven we financiëel weerbaar voor noodsituaties.”