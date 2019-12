Inhaalmanoeuvre loopt fout af: drie wagens botsen LSI

03 december 2019

19u55

Bron: LSI 28 Pittem Op de weg tussen Pittem en Meulebeke raakten dinsdag rond 17.30 uur drie wagens betrokken bij een zware botsing. De automobilisten kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Het ongeval gebeurde op de grens tussen Pittem en Meulebeke, waar de Pittemstraat in Meulebeke overgaat in de Meulebekestraat in Pittem. B.D.K. (37) uit Meulebeke kwam met zijn Opel Corsa uit de richting van Meulebeke en voerde een inhaalmanoeuvre uit. Daarbij botste hij met zijn wagen tegen de achterkant van de Citroën Picasso van S.B. (48) uit Lichtervelde. Daarna knalde hij frontaal tegen de Subaru Impreza van Y.A. (23) uit Tielt, die uit de andere richting kwam. Vooral de Opel en de Subaru liepen zware schade op. De drie wagens moesten getakeld worden. De automobilisten kwamen er vooral met de schrik en wat lichtere verwondingen vanaf. De weg was een tijdje gedeeltelijk versperd. De politie regelde het verkeer, terwijl de brandweer het wegdek kwam opkuisen.