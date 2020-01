Infoavond met toelichting meerjarenplanning Sam Vanacker

02 januari 2020

10u16 0

Wie graag een extra woordje uitleg krijgt over de investeringen die de gemeente Pittem in de komende vijf jaar op de planning staan heeft kan op dinsdag 7 januari terecht in de zaal Broeders Maristen. Vanaf 19.30 uur geeft het college van burgemeester en schepenen er een uitgebreide toelichting voor geïnteresseerden. Zowel de resultaten van de omgevingsanalyse als de eigenlijke meerjarenplanning komen er aan bod. Iedereen is welkom.