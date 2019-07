IN BEELD: Marc en Mieke genieten met volle teugen van de zotste maandag van het jaar Hans Verbeke

15 juli 2019

21u44 2 Pittem Zoals Wout Van Aert maandag straalde na zijn overwinning in Albi, zo glunderde in Pittem ook Marc Ballekens, deken van en op ‘zijn’ Zotte Maandag. “Hier heb ik 54 jaar op gewacht”, grapte hij ’s middags. Ballekens ìs 54. En genieten deed hij met volle teugen, met rechts echtgenote Mieke aan z’n zijde en links Eline De Munck, die zich van haar sympathiekste kant liet zien. De feeststoet was om duimen en vingers van af te likken en de aanzet voor de Pittemnaars om zich in een dolle nacht te storten.

De sfeer zat er al goed in van ’s morgens. Marc Ballekens waande zich met veel overgave prompt even tamboer-majoor toen de koninklijke fanfare Eendracht en Kunstijver door de straten van Pittem trok. Omdat het onmogelijk was de traditionele koffie met gebak voor genodigden en sympathisanten bij z’n woning in de Tieltstraat te laten plaatsvinden, werd uitgeweken naar de parking van zaal De Fontein. Daar stonden tenten opgesteld en werd onder meer de Vranckaertshoeve Tripel geserveerd, een brouwsel van Dirk Ballekens, broer van. Honderden mensen kwamen de deken van Zotte Maandag en zijn vrouw Mieke Delember groeten. Niet weinigen hadden een attentie mee voor het koppel. In open wagens ging het nadien naar de eretribune op de Markt. Op kop: Zotte Treze en Zotte Keirl. Leonie Desmet en Floris Lepoutre wonnen zaterdag de eerste verkiezing ooit die werd georganiseerd voor kinderen, meteen een voltreffer overigens.

Hulde aan de zaadbaas

Nogal wat wijken en straten die deelnamen aan de feeststoet, zochten hun inspiratie in het beroepsleven van de deken en zijn echtgenote. Ballekens is strategisch directeur van Limagrain Belgium, Europees marktleider in ontwikkeling en commercialisering van zaden voor de land- en tuinbouw. Daarom wordt hij ook wel eens de ‘zaadbaas’ genoemd. Mieke Delember runt een apotheek in de Tieltstraat. Er waren ook tal van verwijzingen naar Odette Lunettes, de brillenlijn van Eline De Munck.

Pittemse milieupolitie

De winnaars van de kinderstoet, met De Gekke Professor, ontbraken niet in de stoet. De Machientjes pakten uit met een ‘Biergroep’, KSA Pittigem liet zich opmerken met de ‘coffeeshop, bij Mieke en Marc’. De Egemstraat introduceerde gele hesjes op Zotte Maandag en het Meuleveld pakte uit met een fraaie stoetwagen, geïnspireerd op Urbanus’ lied ‘De Wereld Is Om Zeep’. Het Bergcomité ‘Den Berg’ werkte rond bio-brandstof en pakte uit met enkele pittige agentes van de Pittemse milieupolitie. De Gavers oordeelden dat het zaad van Marc pas kan groeien dankzij de vitamientjes van Mieke. Even spannend werd het nog, toen Ballekens op de wagen van z’n eigen Tieltstraatcomité in een heus ruimtetuig stapte en prompt enkele meters de lucht in ging. De deken zette nadien weer heelhuids voet aan de grond. Ballekens genoot dat het een lieve lust was. “Dit is echt zijn hoogdag, zonder twijfel”, glunderde echtgenote Mieke die zelf liever wat in de schaduw blijft. “Ik ben wel eens verrast maar vandaag ben ik ontroerd door zoveel creativiteit en liefde waarmee de deelnemers zo’n succes hebben gemaakt van deze stoet”, besloot Ballekens zelf.