Ide Automotive Group krijgt nieuwe vestiging in Wondelgem SVR

31 oktober 2019

12u35 0 Pittem Automaterialenzaak Ide Automotive uit Pittem heeft Phoenix Car Parts uit Wondelgem overgenomen. Naast de hoofdzetel in Pittem en de bestaande vestiging in Maldegem krijgt het bedrijf daarmee vanaf januari 2020 een derde vestiging in Wondelgem bij Gent.

“We zijn trots te kunnen aankondigen dat we vanaf 1 januari ons aanbod in Oost-Vlaanderen verder uitbreiden”, zegt Petra Ide. “Dankzij de overname van PCP – Phoenix Car Parts hebben we een nieuwe eigen vestiging in het industriepark in Wondelgem. Het pand is dankzij de goede bereikbaarheid langs de R4 ideaal gelegen om de ruime Gentse regio vlot te bedienen.”

“Het integrale team van Phoenix Car Parts blijft de klanten van dienst, al kunnen die klanten straks van een uitgebreider aanbod genieten. Zo hebben we sinds dit jaar een afdeling ‘Industrial’, specifiek gericht op kmo’s en industriebedrijven, opgericht terwijl we sinds kort ook een afdeling ‘Electric’ hebben, waarmee we voorbereid zijn op de uitdagingen van elektrische wagens.”