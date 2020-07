Huis van het Kind schenkt vrijetijdspakketten aan kwetsbare gezinnen Sam Vanacker

09 juli 2020

09u19 0 Pittem Het intergemeentelijk Huis van het Kind trakteert alle kwetsbare kinderen op een gratis vrijetijdspakket met spelletjes en knutselmateriaal. “Met dit initiatief willen we een duwtje in de rug geven aan de gezinnen die het door de coronacrisis extra moeilijk hebben”, zegt schepen van Sociale Zaken Annick Debonné (CD&V).

“Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare gezinnen is deze vakantieperiode niet altijd eenvoudig om in te vullen. Met het aanbieden van een vrijetijdspakket kan de zomervakantie alvast goed worden ingezet”, aldus de schepen. Het vrijetijdspakket bestaat uit leuke doe- en zoekboeken aangevuld met klein spelmateriaal volgens de verschillende leeftijden. Het intergemeentelijk Huis van het Kind is hiervoor een samenwerking aangegaan met Uitgeverij Lannoo. Dankzij Multi Bazar Egem werd het pakket aangevuld met een leesboek en wat spelmateriaal. De vrijetijdspakketten worden aan huis bezorgd door de contactpersoon van het Huis van het Kind.