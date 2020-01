Huis van het Kind in Meulebeke, Pittem, Wingene en Ruiselede krijgt financieel duwtje in de rug SVR

24 januari 2020

12u49 2 Pittem De gemeenten Meulebeke, Pittem, Wingene en Ruiselede krijgen elk duizend euro Vlaamse subsidie voor de uitbouw van hun Huis van Het Kind. De subsidie zal gebruikt worden voor de aankoop van speelmateriaal.

Veel steden en gemeenten hebben ondertussen al een Huis van het Kind opgericht. Meestal is dat geen fysiek ‘huis’, maar wel een digitaal aanbod van diensten of organisaties die met de opvoeding van kinderen in brede zin te maken hebben. De gemeentebesturen van Meulebeke, Pittem, Ruiselede en Wingene sloegen begin vorig jaar de handen in elkaar voor de oprichting van een intergemeentelijk Huis van het Kind. Al staat de ene gemeente ondertussen al wat verder dan de andere.

Zo is er straks in Wingene op 2 februari al een lanceringsmoment, terwijl de zaken in Pittem nog in de kinderschoenen staan. Al staat de uitbouw van een Huis van het Kind wel opgenomen in het meerjarenplan van Pittem. Alle vier krijgen ze nu een extra duwtje in de rug van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “In zowat elke stad of gemeente is het Huis van het Kind dé plek voor alles wat te maken heeft met opvoeding. Met deze investering maken we het Huis van het Kind nog interessanter voor ouders en kinderen.”