Hoogstraat, Puttensdreef en Middelweg worden hersteld Sam Vanacker

06 mei 2020

11u16 0 Pittem Het onderhoud van de landbouwwegen van Pittem en Egem is traditioneel een vast onderdeel van de gemeentebegroting en daar verandert de coronacrisis niets aan. Dit jaar nog worden de Hoogstraat, Puttensdreef en Middelweg hersteld. Volgend jaar zijn de Steenovenstraat en de Peerboommolenstraat aan de beurt.

Tijdens de virtuele gemeenteraad maandagavond kwam het herstel van de landbouwwegen aan bod. De eerste straten die dit jaar nog aangepakt worden zijn de Hoogstraat, Puttensdreef en Middelweg. In 2021 zijn dan de Steenovenstraat en de Peerboommolenstraat aan de beurt. Inclusief btw zijn de kosten van beide werken op 260.000 euro geraamd. Op een vraag van oppositiepartij NPE over de verdere planning van het herstel van de andere landbouwwegen antwoordde schepen Chris Marreel (CD&V) dat de gemeente daarvoor een lijst hanteert. “De planning voor 2022 en verder ligt nog niet vast, maar we hebben wel een lijst van de landbouwwegen waarbij de wegen gerangschikt zijn volgens staat van hoogdringendheid. Welke wegen we de komende jaren zullen aanpakken hangt af van die lijst.”