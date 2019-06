Hondenweide laat op zich wachten Sam Vanacker

05 juni 2019

De beloofde hondenweide van 1.500 vierkante meter tussen de Kokerstraat en de voetbalterreinen in Pittem laat langer op zich wachten dan verwacht. Op 7 maart al liet het gemeentebestuur weten dat de weide er relatief snel zou komen en dat het hout zelfs al besteld was. Drie maanden later is er op het grasveld in de Kokerstraat nog niets veranderd. Dat is ook oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) niet ontgaan. Het raadslid vroeg zich tijdens de jongste gemeenteraad af wanneer de weide er zou komen. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) laat weten dat de aannemer nog geen tijd gehad heeft om de omheining te plaatsen.