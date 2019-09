Hondenloopweide is klaar Sam Vanacker

11u34 0 Pittem De hondenloopweide in de Kokerstraat in Pittem is klaar. Baasjes kunnen er voortaan hun viervoeters vrij laten rondlopen op een omheind terrein van 1.500 vierkante meter.

Dat er een hondenloopweide zou komen in de Kokerstraat werd al in maart bekend gemaakt, maar door omstandigheden liet de aanleg ervan even op zich wachten. “Dat heeft te maken met de planning van de aannemer”, zegt schepen van Dierenwelzijn Chris Marreel (CD&V). “Al mag het resultaat zeker gezien worden. Nadat eerder een omheining en een poortje voorzien werd, staat er sinds maandag ook een bankje en een vuilbakje voor de hondenpoep op het terrein. Straks komt er ook nog een plakkaat met richtlijnen voor de hondeneigenaars.”