Hond jaagt inbrekers weg VHS

17 september 2020

17u37 4

Een inbraak in een flat langs de Kauwstraat in Pittem is mislukt, dankzij de hond des huizes. Toen de daders woensdagavond rond 23.30 uur probeerden binnen te geraken in het appartement, trokken ze de aandacht van de hond. Die gaf meteen van jetje waardoor de daders op de vlucht gingen. Zonder buit, uiteraard.