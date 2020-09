Herwaardering Kapellevoetweg Sam Vanacker

14 september 2020

10u03 0 Pittem De Kapellevoetweg, de oude trage weg die tussen de Hoogrokersstraat en het centrum van Pittem ligt, is in ere hersteld. Voor fietsers, voetgangers en voor de schoolgaande jeugd kan de heraangelegde verbinding interessant zijn.

Er werd een nieuwe dolomietverharding aangebracht, gemengd met witte cement. Daardoor is de ondergrond voortaan een pak steviger en duurzamer voor fietsers en voetgangers die ervan gebruik maken. “De weg is ongeveer 350 meter lang en verbindt het agrarische buitengebied van Pittem met de woonkern en omgekeerd. Door het creëren van een goede verbinding hopen we dat burgers vaker de wagen laten staan. Bovendien is het een erg veilige verbinding voor schoolgaande jeugd”, aldus het gemeentebestuur.

De heraanleg is deels gesubsidieerd door het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. De bewegwijzerde wandeling Meersenpad (13,2 km) maakt gebruik van de Kapellevoetweg.