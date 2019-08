Heisa over het verloten van een veulen in Pittem Redactie

14 augustus 2019

22u05 0

Er is heisa ontstaan over een loterij in Pittem, bij Roeselare. Morgen kan je daar een veulen winnen, een lotje kost 2 en een halve euro. Dieren verloten is nochtans verboden. Maar het Agentschap Dierenwelzijn laat het toch gebeuren. De dierenrechtenorganisatie Animal Rights vindt dat ongehoord: wie weet bij wie het dier terecht komt en de asielen zitten al overvol.