Groendienst trekt met Pittemse reuzen naar woon-en zorgcentrum Sint-Remigius Sam Vanacker

24 maart 2020

16u06 4 Pittem Hoog bezoek dinsdagnamiddag voor woon-en zorgcentrum Sint-Remigius in Pittem. Op initiatief van de groendienst van de gemeente trokken de twee Pittemse reuzen naar het rusthuis om er de bewoners een hart onder de riem te steken.

Zotte Maandag is weliswaar nog veraf, dinsdag waren de reuzen Maantje en Lieveke even in de centrumstraten te zien. Medewerkers van de groendienst hadden de reuzen voorzien van grote harten met het opschrift ‘Samen Sterker’ en zo stapten de reuzen door Pittem. Eerst werden de twee plaatselijke apothekers bezocht waar ze even halt hielden aan de ramen. Daarna ging het richting woonzorgcentrum Sint-Remigius in de Koolskampstraat. De twee reuzen zwaaiden er uitgebreid naar de bewoners.

Voor de bewoners van het woon- en zorgcentrum was het bezoek van de reuzen overigens de tweede verrassing van de dag, want in de voormiddag kwam Isabel Dobbels van Rose Garden er gratis bloemen leveren voor de bewoners en leefruimtes van het woonzorgcentrum. Siertelers en bloemenzaken raken hun voorraden niet kwijt door de crisis en verschillende handelaars in de brede regio kozen er al voor om bloemen aan de rusthuizen te schenken.