Grens Meulebeke-Pittem wordt geplaagd door inbrakenreeks: daders uit op geld en juwelen VHS

20 december 2019

18u34 80 Pittem De jongste twee maanden werd minstens zes keer ingebroken in woningen op de grens van Meulebeke en Pittem. Donderdag was dat nog het geval in de Kriekestraat. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders.

Een man uit de Kriekestraat die donderdagavond aan zijn woning arriveerde, merkte dat er was ingebroken. Een raam bleek geforceerd. Vermoedelijk was dat nog maar net gebeurd en werd(en) de dader(s) opgeschrikt. Binnen heerste wanorde, een deel van de woning was doorzocht. Op het eerste gezicht verdwenen een paar gouden ringen, een kostbare armband en oorbellen. De politie kwam ter plaatse voor vaststellingen.

Net over de gemeentegrens

Van de politie kregen de getroffen bewoners te horen dat er in de voorbije tijd ook al enkele inbraken werden gepleegd in de buurt, net over de grens met Meulebeke. Dat was eerder deze week het geval maar ook al op 6 december en op 22 november. Bewoners van de Elbestraat, de Oude Pittemstraat en de Kazandwijk kregen toen ongewenst bezoek. Ook daar werd telkens een deur of een raam geforceerd. Geld en juwelen bleken ook daar datgene was de dader(s) interesseerde(n).

Verdachte situaties

In Meulebeke werd zes keer ingebroken. De politie vermoedt dat de feiten aan elkaar kunnen gelinkt worden. “We raden mensen aan om waakzaam te zijn, zeker ook in de vooravond”, klinkt het. “Inbrekers maken dankbaar gebruik van het feit dat het al donker is voor mensen thuiskomen van het werk en ze de rolluiken kunnen neerlaten. Als er geen licht brandt, is er ook gewoonlijk niemand thuis en dat weten inbrekers ook. Wie verdachte situaties opmerkt, belt het best onmiddellijk het noodnummer 112. Mensen hoeven geen schrik te hebben dat het mogelijk loos alarm is. We worden liever een keer teveel gebeld dan een keer te weinig.