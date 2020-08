Grafittikunstenares Djoels eert vermoorde Julie Van Espen met kunstwerk van 36 vierkante meter in Antwerpen Sam Vanacker

14 augustus 2020

11u41 0 Pittem Graffitikunstenares en tattoo-artieste Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt, die sinds begin juli haar tattooshop runt vanuit Egem, heeft een indrukwekkend graffiti kunstwerk gemaakt aan de Vaartkaai in Antwerpen ter ere van Julie Van Espen.

Julie Van Espen werd in mei 2019 vermoord toen ze langs het Albertkanaal in Antwerpen met de fiets op weg was naar vriendinnen. Om haar te gedenken besloten de Stad Antwerpen en Street Art Antwerpen om een reeks van streetart te voorzien in de omgeving van de plek waar Julie vermoord werd. “Toen ik de vraag kreeg om een werk te maken ter ere van Julie van Street Art Antwerp heb ik geen seconde geaarzeld”, zegt Djoels. “Seksueel geweld is een probleem. Heel vaak krijg ik in de shop meisjes over de vloer die ermee te maken hebben gehad en een tattoo willen laten zetten. Het helpt om dat een plaats te geven. Mensen halen er kracht uit.”

Met behulp van een hoogtewerker ging Djoels vorige week aan de slag op een paneel van 6 op 6 meter aan de gevel van suikerfabriek Candico, centraal tussen de plekken waar Julie aangevallen en vermoord werd. “De hittegolf maakte het werk er niet makkelijker op, maar ik begon vroeg en pauzeerde in de namiddag, om dan ‘s avonds verder te werken. Op vier dagen was ik klaar. Het gezicht rechts kijkt naar de plek van de misdaad, terwijl de rug van de vrouw kwetsbaarheid uitstraalt. De fiets die het duister in rijdt behoeft weinig bijkomende uitleg. Ik wil er alle slachtoffers van seksueel geweld mee eren en steunen.”

Ontmoeting met ouders van Julie

De ouders van Julie kwamen woensdag het werk bewonderen toen het af was. “Een heel bijzonder moment. Ze waren heel erg onder de indruk”, gaat Djoels verder. “Sinds de dood van hun dochter zetten ze zich allebei keihard in voor slachtoffers van seksueel geweld en daar heb ik diep respect voor. Het is dankzij hen dat ik het woord 'Enough.’ heb toegevoegd. Zij wilden het er graag bij en stelden zelf voor om het op de schouder van de vrouw te zetten, als een tattoo. Een prima idee dat het werk alleen maar krachtiger maakt.”