Gestolen Pittems 'Lachend Kakske' teruggevonden op domein Sint-Jozef

06 augustus 2019

15u07 4 Pittem Het Pittemse ‘Lachend Kakske’ is terecht. De miniatuurversie van de Oostendse verdwaalpaal met de gekende emoji werd tijdens de ‘Zotte Maandag’-stoet gebruikt, maar in de nacht van 20 juli verdween het ‘lachend kakske’. Dinsdag werd het gevonden op het domein van kliniek Sint-Jozef in Pittem.

Hoe het grappige verdwaalpaaltje precies bij de kliniek terechtkwam is niet duidelijk, maar tijdens een wandeling werd het door medewerkers van de kliniek plots opgemerkt en herkend. De directie bracht dinsdag het straatcomité Meuleveld op de hoogte van de vondst. Eerstdaags zal het worden opgehaald door het comité.

“We zijn heel blij dat het terecht is”, reageert Geert Storme van het comité. “Het krijgt terug een plaatsje op de hoek van de Meulebekestraat en de Veldstraat, de plaats waar het zowat twee weken geleden verdween. We gaan het broederlijk naast het bord zetten met de beeltenis van het Pittems Zotteke, dat we ondertussen kregen omdat we de verkiezing van meest ludieke wagen wonnen.”