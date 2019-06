Gemeentebestuur wil camera’s installeren aan alle openbare gebouwen Sam Vanacker

04 juni 2019

13u20 0 Pittem Het gemeentebestuur is van plan om bewakingscamera’s te installeren aan alle gemeentelijke gebouwen in Pittem. Dat zei burgemeester Ivan Delaere (CD&V) na een vraag van oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) over de criminaliteit in de gemeente. Volgens Delaere bieden camera’s niets dan voordelen.

Raadlid Vancoillie vroeg zich af welke maatregelen er genomen werden naar aanleiding van een aantal recente inbraken in Pittem. Burgemeester Delaere antwoordde dat de politie camerabeelden onderzocht heeft maar wou geen verder commentaar geven in het belang van het onderzoek. “Wel kan ik zeggen dat camerabewaking wel degelijk nut heeft bij dergelijke zaken. Ik raad bedrijven en particulieren aan om niet te aarzelen om camera’s in te zetten. In datzelfde verband kan ik nu al zeggen dat we ook met de gemeente verder gaan inzetten op camerabewaking.”

Delaere wil in overleg met de politie een cameraplan uitrollen en meer camera’s voorzien. “Op dit moment hangen er al bij het OCMW, het gemeentehuis en Zaal De Fontein, maar we willen ook inzetten op camera aan de andere gemeentelijke gebouwen zoals de sporthal en Zaal De Magneet. Per slot van rekening bieden camera’s uiteindelijk niets dan voordelen. Het ontradend effect alleen al is heel sterk. En als er iets voorvalt, dan kunnen de beelden enorm helpen om de daders te vatten.”