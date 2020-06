Gemeentebestuur heeft postcoronaplan klaar: Pittemse kadobon voor elk gezin, meer steun voor vrijwilligers, buurtwerking en verenigingsleven Sam Vanacker

09 juni 2020

11u09 0 Pittem Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) heeft tijdens de online gemeenteraad van dinsdag het postcoronaplan van Pittem uit de doeken gedaan. Zowel op vlak van ouderenzorg, jeugd, buurtwerking, sport en lokale economie komen er extra maatregelen. Hoeveel die extra inspanningen de gemeente zullen kosten wou de burgemeester nog niet kwijt, al verzekerde hij dat Pittem voldoende financiële reserve heeft om de crisis te doorstaan.

De vrijwilligerswerking kreeg een boost tijdens de crisis en die werking wil Pittem verder ondersteunen door aan te sluiten bij het bestaande Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Om eenzaamheid tegen te gaan en geestelijke gezondheid te verzorgen gaat Pittem in overleg met de Sint-Jozefskliniek taboedoorbrekende activiteiten opzetten. De telefoonlijn voor ouderen zal blijven bestaan en de drie ouderverenigingen krijgen steun bij de heropstart van de werking. Op sociaal vlak kan het OCMW op 17.000 euro rekenen van Vlaanderen. Voedselbank De Kapstok krijgt voortaan 5.000 euro per jaar ondersteuning en de voedseltoelage voor kansarme gezinnen van de hogere overheid zal verdubbeld worden door de gemeente. In overleg met het verenigingsleven wordt ook over een sociaal tarief nagedacht voor culturele evenementen. De heffing van de milieubelasting, die normaal in juli zou gebeuren, wordt twee maanden uitgesteld.

Kadobon voor elk gezin

Voor de verenigingen in Pittem, die op ruim 59.000 euro steun van Vlaanderen kunnen rekenen, zullen de subsidies dezelfde zijn als in 2019 (dus voor een volledig werkjaar) en ook vervroegd uitbetaald worden. De huur van de zalen voor het hernemen van afgelaste activiteiten zal gehalveerd worden en deze zullen ook coronaproof aangeboden worden. Ontsmettingszuilen worden gratis aangeboden bij alle activiteiten. Buurtwerking zal dan weer ondersteund worden via een eenmalige toelage van 125 euro met een Pittemse kadobon. Op vlak van sport komen er nieuwe fiets-en wandelroutes en ter ondersteuning van de lokale economie zal elk van de 2.800 Pittemse gezinnen een kadobon van 10 euro krijgen.

Voldoende financiële marge

Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) vroeg zich af hoeveel budget er maximaal voor die maatregelen uitgetrokken zou kunnen worden zonder de financiële gezondheid van de gemeente in gevaar te brengen. De burgemeester antwoordde dat de cijfers besproken zouden worden bij een latere aanpassing van het budget. “Ik ga geen cijfers uit de lucht grijpen, maar de financiële impact voor onze gemeente werd grondig bekeken en wie me kent weet dat het geld doordacht en gestructureerd besteed zal worden. Aan financiële vogelpik doe ik niet. Wel kan ik verzekeren dat we door de jaren heen een financiële marge hebben opgebouwd om onverwachte situaties als deze het hoofd te kunnen bieden. Zelfs als er in het slechtste geval nog een tweede lockdown zou aankomen, dan kunnen we dat aan.”