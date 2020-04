Gemeente Wingene verdubbelt toelage voor voedselbank De Kapstok Sam Vanacker

02 april 2020

10u13 0 Pittem De jaarlijkse financiële steun van de gemeente Wingene aan voedselbank De Kapstok in Pittem wordt verdubbeld tot 3.000 euro. Wingene heeft zelf geen voedselbank, waardoor veel Wingense gezinnen er een beroep op doen. Met het geld kan de Sint-Vincentiusvereniging, die binnenkort verhuist naar een andere locatie in Pittem, de dienstverlening verder uitbouwen.

In december bleek dat De Kapstok vragende partij was voor meer steun vanuit Wingene. Oppositieraadslid Martine Devisscher (sp.a) bracht de kwestie toen al op de gemeenteraad. “Sinds 2017 is het aantal gezinnen uit Wingene dat gebruik maakt van de Kapstok in Pittem toegenomen. In 2017 waren dat 19 gezinnen of 36 personen. In 2018 stond de teller op 22 gezinnen of 41 personen. In 2019 ging het al om 27 gezinnen, goed voor 58 mensen. Dat betekent dat de helft van de gebruikers van De Kapstok afkomstig is uit Wingene. De vraag lijkt me terecht.”

Het gemeentebestuur deelde die mening en op de virtuele gemeenteraadszitting werd deze week beslist de toelage te verdubbelen. “Aangezien een groot deel van de gezinnen uit Wingene komt is dit een logische stap”, zegt schepen van Sociale Zaken Tom Braet (CD&V). “De Kapstok biedt een tijdelijke, maar belangrijke oplossing voor wie het in onze gemeente financieel moeilijk heeft. De extra ondersteuning is ook een hart onder de riem voor de vrijwilligers van De Kapstok bij de uitbouw van hun nieuwe locatie en dienstverlening.”

Verhuis uitgesteld

Normaal had De Kapstok op 9 april moeten verhuizen van de Markt van Pittem naar de Joris Wybostraat in Pittem, maar door de coronacrisis wordt die verhuis even uitgesteld. Hoe dan ook wordt de dienstverlening van de vereniging stevig uitgebouwd op de nieuwe locatie. “We schakelen over van voedselbedeling via pakketten naar een winkelsysteem”, zegt Maria Declerck, voorzitster van De Kapstok. “Het wordt een sociale kruidenierswinkel waar mensen zelf kunnen kiezen wat ze meenemen. Op die manier vergroten we hun eigenwaarde. Daarnaast starten we ook een kinderafdeling op met speelgoed en kinderkleding.”