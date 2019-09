Gemeente plant bevraging bij ouders met schoolgaande kinderen omtrent verkeersveiligheid SVR

03 september 2019

15u51 2 Pittem Binnenkort krijgen alle ouders met schoolgaande kinderen in Pittem een enquête met vragen over het traject dat de kinderen dagelijks van en naar school afleggen. Op basis van de antwoorden wil het gemeentebestuur eventuele knelpunten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen en aanpakken.

Sinds kort staan er in de schoolomgevingen van Pittem en Egem digitale snelheidsmeters die automobilisten op hun snelheid wijzen. Als die snelheid binnen de limiet valt, worden bestuurders beloond met een smiley. Al hebben de borden ook een andere functie. Zo slaan ze ook het aantal overtredingen op. “Dat is louter indicatief, maar met die cijfers kunnen wij een evaluatie maken en indien nodig de nodige controles aanvragen bij de politiezone”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “Om dezelfde redenen hebben we met het gemeentebestuur ook een mobiel meettoestel gekocht dat op diverse plaatsen in onze gemeente zal opgesteld worden.”

Van de invoering van school-of fietsstraten in Pittem is voorlopig geen sprake. Op een vraag van raadslid Katrien De Waele (NPE) daaromtrent argumenteerde burgemeester Delaere dat de directies het nu al moeilijk hebben om gemachtigde opzichters te vinden. “Voor een schoolstraat moeten gemachtigd opzichters de straat aan de school vier keer per dag tijdelijk afzetten met nadars. Vrijwilligers voor die taak vinden ligt moeilijk. Een fietsstraat heeft dan weer weinig meerwaarde aangezien er in de ruime omgeving van de scholen nu ook al een zone dertig geldt. Anderzijds gaan we binnenkort wel via een enquête in kaart brengen welke routes kinderen elke dag van en naar school nemen. De kortste is niet noodzakelijk de veiligste. Op basis van de antwoorden gaan we alle eventuele knelpunten voor zwakke weggebruikers aanpakken.”