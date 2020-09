Gemeente Pittem over verdeling coronanoodfonds: “We gaan eerst na wat noden zijn van verenigingen” Sam Vanacker

10 september 2020

16u30 0 Pittem Op de voorbije gemeenteraad van Pittem vroeg oppositiepartij NieuwPittemEgem of er al beslist was hoe het geld van het Vlaamse coronanoodfonds - voor Pittem gaat het om 59.222 euro - verdeeld zou worden. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) reageert dat de noden van de Pittemse verenigingen eerst in kaart zullen worden gebracht, terwijl coronaproof initiatieven van verenigingen gestimuleerd moeten worden.

Delaere legde tijdens de zitting uit hoe het bedrag door de Vlaamse overheid berekend werd en verwees daarbij naar het gemeentefonds, waar traditioneel 70 procent opgemaakt is uit cultuursubsidies. De grootste hap daarvan is voor de bibliotheek. Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) vreest dat het gemeentebestuur diezelfde verdeelsleutel zou gebruiken voor de bestemming van het noodfonds. “Dat zou betekenen dat er slechts dertig procent van het totale bedrag effectief naar de verenigingen gaat. Volgens onze info kunnen lokale besturen nochtans het geld naar wens verdelen over cultuur, sport en jeugd. Die verdeelsleutel ligt dus helemaal niet vast.”

Misverstand

Volgens burgemeester Delaere gaat het om een misverstand. “Ik had het op de zitting louter over de parameters waarmee het bedrag bepaald werd, niet over de besteding ervan. Elk lokaal bestuur kan autonoom beslissen over het wat er met het geld gebeurt. Dat gaan we doen ook, maar eerst willen we de individuele noden van de verenigingen in kaart brengen via de cultuurraad. Op basis daarvan zal dan een verdeling gebeuren. Per slot van rekening zijn er ook verenigingen die geen inkomsten krijgen en ook gewoon geen kosten gemaakt hebben. Al is het geld op dit moment eigenlijk nog bijzaak.”

“Het is een kwestie van perspectief”, gaat Delaere verder. “Veel verenigingen willen heel graag weer iets organiseren, maar ze zien het niet zitten door de coronamaatregelen. Op dat vlak is een belangrijke rol weggelegd voor het lokaal bestuur. Zo zijn alle gemeentelijke zalen ondertussen coronaproof ingericht en we hebben 24 ontsmettingspalen aangekocht. Zes daarvan staan volledig ter beschikking van de verenigingen, maar op dit moment hebben we nog geen enkele aanvraag gekregen. We hopen dat er daar verandering in komt.”