Gemeente even niet bereikbaar door storing telefoonlijn Sam Vanacker

07 april 2020

13u15 2 Pittem Gehoor krijgen op de vaste lijn van de gemeente Pittem lukte deze morgen niet, al werd er via doorschakeling naar gsm’s snel voor een oplossing gezorgd. Het gemeentebestuur was niet op de hoogte van werken.

“Toen ik vanmorgen op kantoor was, ging het alarm van onze noodcentrale plots af omdat er geen telefoonverbinding meer was. In deze coronatijden is dat uiteraard geen cadeau. Bovendien waren we helemaal niet op de hoogte van eventuele werken van Proximus”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “Al hebben we meteen maatregelen getroffen. Gsm’s werden ondertussen doorgeschakeld en wie nu op ons vast nummer belt zou dus wel gehoor moeten krijgen. De hinder voor de burgers is dus gelukkig beperkt gebleven. Wat de precieze oorzaak van de storing is, weten we op dit moment helaas nog niet. Daarvoor gaan we zeker nog eens luisteren bij Proximus. We hopen in elk geval dat het probleem morgen van de baan is.”