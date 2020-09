Geen Buren bij Kunstenaars, wel Gluren Bij Kunstenaars Sam Vanacker

21 september 2020

16u20 1 Pittem Er is dit jaar geen West-Vlaamse editie van het jaarlijkse kunstevenement ‘Buren Bij Kunstenaars’, maar dat betekent niet dat kunstliefhebbers in onze regio op hun honger moeten blijven zitten. Enkele bevriende kunstenaars uit Meulebeke, Pittem, Tielt, Oostrozebeke, Zwevezele en Ingelmunster komen onde r de noemer ‘Gluren Bij Kunstenaars’ met een alternatieve, eigen kunstroute op de proppen.

“We vonden het allemaal bijzonder jammer dat er geen Buren bij Kunstenaars is dit jaar, dus staken we de koppen bijeen met een aantal gelijkgezinden”, opent Marc Vanhecke uit Pittem. Op zeven verschillende locaties, waar er minstens evenveel verschillende kunstvormen aan bod komen, gaan de deuren open voor het grote publiek op 17 en 18 oktober, telkens tussen 10 en 19 uur. “Overal zal er ontsmettingsmiddel klaarstaan en zal het aantal personen dat tegelijk in een atelier binnen is beperkt worden, al kan dat ook betekenen dat bezoekers misschien even buiten zullen moeten wachten. Door de coronamaatregelen heeft de organisatie misschien wel wat meer voeten in de aarde, maar die horde besloten we resoluut te nemen, want we zijn ervan overtuigd dat de honger naar kunst en cultuur groter is dan ooit.”

Kunstwerk winnen



De deelnemende kunstenaars(ateliers) zijn Janty (schilderkunst) in de Nachtegaalstraat 33 in Ingelmunster, Hendrik Lattré (beelden) en dochter Sofie Lattré (juwelen) in de Hoogstraat 71 in Oostrozebeke, Jobe (keramiekkunst) in de Oude Tieltstraat 59 in Meulebeke, Keramiekatelier Keramos in de Felix D’Hoopstraat 26 in Tielt, Wesley D’Hoore (beelden) en Janneke Neele (papier maché) samen in de Pastorijstraat 66 in Zwevezele, Studio Cas&Car (fotografie) in de Moortelmeers 3 in Pittem en tot slot Marc Vanhecke (beelden) in de Muizelaarstraat 22 in Pittem. Op vijf van de zeven locaties kunnen bezoekers een gratis kunstwerk winnen. Als je alle zeven de locaties met elkaar verbindt kom je aan een afstand van 42 kilometer. Starten kan gelijk waar en vooraf reserveren is niet nodig. Bezoekers dienen zich wel telkens ter plaatse te registreren en tijdens het bezoek is een mondmasker verplicht.