Gebrek aan communicatie bij werken Egemstraat: “Buurtbewoners stonden van de ene dag op de andere voor voldongen feiten” Sam Vanacker

04 juni 2019

12u03 0 Pittem Oppositieraadslid Rik Gelaude (NieuwPittemEgem) nam tijdens de gemeenteraad maandag het gebrek aan communicatie bij de werken in de omgeving van de Egemstraat op de korrel. Volgens Gelaude besliste de aannemer om van de ene dag op de andere de straat af te frezen, waardoor heel wat bewoners plots voor voldongen feiten stonden. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) trad hem bij. “Zelden ben ik zo kwaad geweest.”

‘Men zegge het voort’

“De manier waarop de aannemer twee weken het affrezen van het asfalt van de Egemsebinnenweg gecommuniceerd heeft aan de bewoners tart de verbeelding”, aldus Gelaude. “’s Avonds, op het einde van de werkdag, gingen enkele werknemers aan enkele huizen bellen om te zeggen dat de bewoners beter hun auto zouden verzetten tegen morgen. Alles onder het motto ‘men zegge het voort’. Niet verwonderlijk dat de dag nadien heel wat bewoners voor voldongen feiten stonden en niet meer van hun oprit af raakten.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) antwoordde dat hij al een stevig woordje gepraat heeft met de aannemer over de manier van communiceren. “Ik maak me zelden kwaad, maar die dag heeft het gedonderd in Pittem. Ik hoop dat de aannemer zijn lesje nu geleerd heeft. Blijkbaar zou de plotse beslissing om het asfalt af te frezen iets te maken hebben gehad met een opdracht op een andere werf die onverwacht uitgesteld werd, maar dat is uiteraard geen uitvlucht. Bewoners moeten voldoende op voorhand geïnformeerd worden.”

Verkeersdruk op landbouwwegen

In dezelfde adem kaartte Gelaude ook de verkeersveiligheid op de landbouwwegen in de omgeving van de werken aan. “Onder meer in de Egemsebinnenweg en in de Schuiferskapellestraat is het door de werken veel drukker geworden. Bovendien rijden er nog steeds veel fietsers. Daarom stellen we voor dat de bermen zo snel mogelijk gemaaid worden om de zichtbaarheid te verhogen. Verder stellen we voor dat er ook een plaatselijke snelheidsbeperking komt.”

“We starten met het maaien van de bermen op 15 juni en geven prioriteit aan die straten”, aldus Delaere. “Een bord met een snelheidsbeperking zetten lijkt me weinig zin te hebben aangezien de meeste bestuurders dat toch negeren. Wel gaan we de politiecontroles er opvoeren.”