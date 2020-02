Franky en Davy winnen kampioenenkaarting Landelijke Gilde Egem SVR

10 februari 2020

12u10 0

Voor de jaarlijkse kampioenenkaarting manillen van de Landelijke Gilde Egem kwamen opnieuw heel wat kaarters afgezakt naar het Buurthuis. In de kleine finale ging de overwinning naar Carlos Vantyghem en Lieven Werbrouck, die wonnen van Joost Goethals en Jelle Neirynck. De overwinning in de grote finale ging naar Franky Neirynck en Davy Rommelaere. Zij haalden het van Bert Storme en Libert Desmet. Voor Franky werd het zelfs een dubbelslag, want hij mocht ook nog de wisselbeker van gewezen volksvertegenwoordiger Gisele Gardeyn-Debever in ontvangst nemen omdat hij binnen de vijf jaar twee keer kampioen werd.