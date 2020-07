Fotozoektocht Beweging.net klokt af op ruim 300 deelnemers Sam Vanacker

06 juli 2020

11u51 0 Pittem De fietsfotozoektocht die Beweging.net Pittem uitwerkte als alternatief voor Rerum Novarum werd een schot in de roos. Meer dan driehonderd deelnemers legden tussen 1 mei en 1 juni de tocht af.

“In totaal kwamen er 239 ingevulde deelnameformulieren binnen en ruim 300 mensen legden de tocht af”, zegt Bart Bonte van Beweging.net. “De reacties waren heel positief. 146 formulieren waren volledig correct ingevuld. Uit die correct ingevulde formuleren trok een onschuldige kinderhand twintig namen.”

Die twintig gelukkige winnaars werden vrijdag uitgenodigd naar de Eikeldreef in Pittem, waar ze een prijzenpakket in ontvangst mochten nemen. Indien corona geen roet in het eten gooit viert Beweging.net volgend jaar terug Rerum Novarum op donderdag 13 mei, inclusief de 25ste smoefelfietstocht.