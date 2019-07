FOTOREEKS. Kinderstoet op Dag van het Kind staat terug op de rails Sam Vanacker

08 juli 2019

17u43 4 Pittem De kinderstoet op de 41ste Dag van het Kind in Pittem was zonder meer een succes. 215 kinderen verdeeld over 25 kleurrijke groepjes gaven er het beste van zichzelf. Zowel het aantal deelnemertjes als de opkomst van het publiek lagen hoger dan vorig jaar.

De beslissing van het organiserende comité om de 41ste Dag van het Kind terug op maandag te laten plaatsvinden na twee tegenvallende edities op zaterdag blijkt terecht. “We hebben 39 kinderen meer dan vorig jaar in de stoet”, zegt jeugdschepen Annick Debonné (CD&V) tevreden. “De terugkeer naar de traditie werpt dus wel degelijk z’n vruchten af. Noem het gerust een nieuwe start voor de Dag van het Kind, want tegelijk met de terugkeer naar de oude formule hebben we ook een vernieuwd bestuur en wordt er voortaan ook extra ingezet op de randanimatie.”

Ouders en vooral grootouders genoten maandag met volle teugen van de acts van de kinderen. K3, Samson en Gert, De Smurfen, Maya De Bij, gekke professoren, het zijn slechts enkele van de thema’s die maandag de revue passeerden. Net als bij de echte stoet op Zotte Maandag werden alle groepjes zorgvuldig gequoteerd op creativiteit en originaliteit. De winst ging uiteindelijk naar de ‘tien gekke professortjes’. Zij hadden een geheime formule uitgevonden die iedereen gelukkig maakte.

Na de stoet kregen de kinderen gratis kaartjes voor de kermis en konden ze genieten van kindertheater en een skate-initiatie.