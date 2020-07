Foorkramers zetten attracties voor het eerst in maanden op in Pittem: “Het zal anders zijn, maar alles zal wel veilig verlopen” Sam Vanacker

14 juli 2020

15u48 0 Pittem Er is dan wel geen Zotte Maandag en dit jaar blijft de Godelievekermis in Pittem beperkt tot een weekend, maar bij de foorkramers, die volop bezig zijn aan de opbouw van de kermis, horen we alleen maar opluchting. “We zijn blij dat we terug zijn. Al wordt het toch wat aanpassen.”

Rond de kerk van Pittem is de opbouw van de Godelievekermis gestart. Dinsdag rolden bij autoscooters Schoolaert de botsauto's uit de vrachtwagen. “Het is de eerste keer dit jaar”, zegt uitbater Noël. “De laatste keer dat we opbouwden, was nog in 2019. De goesting is groot en alles zal veilig verlopen. Iedereen heeft zijn ontsmettingsmateriaal klaar staan. Al zal het toch niet hetzelfde aanvoelen zonder Zotte Maandag. Pittem heeft een goeie kermis. We weten dat ze hier van een feestje houden en dat we hier welkom zijn”, vertelt Schoolaert, wiens familie al meer dan zeventig jaar een vaste waarde is in Pittem.

Van collega’s die al kermissen achter de rug hebben, hoor ik dat de bezoekers zich goed aan de richtlijnen houden Joeri Hayen

Vijf voor twaalf

Wat verderop krijgt ook de Disco Star Bidule - ‘de rups’ in de volksmond - langzaam vorm. Voor eigenaar Joeri Hayen wordt het zijn zevende jaar in Pittem. “De laatste keer dat we open waren, was in maart in Tienen. Toen kwam de lockdown. We zijn blij dat we weer kunnen beginnen, maar de manier waarop voelt wel wat dubbel. Door de coronamaatregelen gaan we met in- en uitbordjes werken, terwijl we ook ontsmettingspalen plaatsen voor de bezoekers. Van collega’s die al kermissen achter de rug hebben, hoor ik dat de bezoekers zich goed aan de richtlijnen houden.”

Volgens Hayen is de versoepeling van de coronamaatregelen geen dag te vroeg gekomen. “Ik spreek voor veel collega’s als ik zeg dat de reserves er bijna door zijn na vier maanden. Het is vijf voor twaalf voor onze sector. Niet alle gemeentebesturen zijn even happig om al kermissen toe te laten, zeker nu het aantal besmettingen de voorbije dagen weer lichtjes stijgt. Maar we zijn klaar om alles veilig te laten verlopen.”

Ontsmettingspalen

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) bevestigt. “Er is een grote bereidheid bij de foorkramers om alles veilig te laten verlopen. Het risico op besmetting houden we zo laag mogelijk. Er wordt een afgesloten eenrichtingslus rond de kerk gemaakt, met ingangen in de Doelstraat, Kauwstraat en Egemstraat. Aan elke ingang staat een ontsmettingspaal en een bord waarop te lezen staat dat mondmaskers sterk aanbevolen zijn. Aangezien we over 1.980 vierkante meter bewandelbare oppervlakte beschikken, zullen er ongeveer 190 mensen tegelijk op het parcours toegelaten worden. Als blijkt dat het te druk wordt, kan het parcours tijdelijk afgesloten worden.”

Al zal dat laatste volgens de burgemeester waarschijnlijk niet nodig zijn. “Het is heel moeilijk in te schatten hoeveel volk er zal komen. Het zijn per slot van rekening louter de kramen die er staan. Er zijn geen randactiviteiten van verenigingen en veel mensen hebben eerder al vakantieplannen gemaakt in de veronderstelling dat er geen kermissen zouden toegelaten worden tot 1 augustus.”

De kermis van Pittem opent vrijdag vanaf 17 uur de deuren. Ook op zaterdag, zondag en maandag is de kermis open.