Fluvius brengt rioleringen in kaart Sam Vanacker

20 april 2020

11u58 0 Pittem De komende weken zul je regelmatig een landmeter zien in de gemeente. In opdracht van Fluvius is maandag een inventarisatie gestart van het riolerings- en grachtenstelsel in Pittem en Egem.

Het bedrijf GlobeZenit zal alle inspectieputten, in- en uitlaten en hydraulische structuren van het riolerings- en grachtenstelsel, zowel boven- als ondergronds, in kaart brengen. Op basis van de studie zullen de databanken geactualiseerd worden. Zo krijgt Fluvius een beter zicht op de waterhuishouding in de gemeente. De riooldeksels zullen een voor een geopend worden en bij elk deksel zal een tijdelijk nummer aangebracht worden met biologisch afbreekbare verf. De inventarisatie zal weinig tot geen hinder voor het verkeer veroorzaken. Tegen eind dit jaar moet de studie af zijn.