Fietstrappers moeten bewoners Sint-Remigius aanzetten tot meer bewegen Sam Vanacker

14 september 2020

11u31 0 Pittem Bij woon-en zorgcentrum Sint-Remigius staan twee nieuwe fietstrappers. De toestellen werden gemaakt door leerlingen van de derde graad van het VTI van Diksmuide en moeten de bewoners aanzetten tot meer bewegen.

Logo Midden-West-Vlaanderen, die elk jaar ook de intergemeentelijke stappenclash organiseert, lanceerde in de regio het idee om fietstrappers te plaatsen op bepaalde plaatsen. OCMW Pittem ging in op dat aanbod en zinds kort staat er in de binnentuin van de gesloten afdeling van het woonzorgcentrum en op het terras van de open afdeling een fietstrapper. Leerlingen van de derde graad uit VTI Diksmuide maakten de fietstrappers in de loop van het schooljaar, tijdens het vak mechanische vormgevingstechnieken.

Ook fitnesstoestellen op komst

“Deze fietstrappers zijn maar een eerste stap in het aanzetten tot bewegen voor de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Remigius. In het kader van het postcoronaplan besloten we ook fitnesstoestellen te voorzien in de groenzone rond het woonzorgcentrum”, zegt zorgschepen Annick Debonné (CD&V). “Momenteel zijn we aan het bekijken welke toestellen het beste kunnen geplaatst worden om zowel onze bewoners als de bezoekers aan te zetten tot meer bewegen. In de loop van het najaar volgt dan de plaatsing.”