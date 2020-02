Fietser lichtgewond na botsing met auto LSI

24 februari 2020

16u31

Bron: LSI 0 Pittem Op het kruispunt van de Vliegveldweg, Brugsesteenweg en de Nieuw Egemseweg in Egem (Pittem) is zondagnamiddag een 30-jarige fietser uit Pittem lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval.

Het kwam iets over 17.30 uur tot een aanrijding tussen de fietser en het voertuig van een 75-jarige vrouw uit Wingene. Met een ambulance is de fietser naar het ziekenhuis in Tielt gebracht. De politie van de zone Regio Tielt deed de vaststellingen.