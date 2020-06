Ferm en Landelijke Gilde zetten Egemse mantelzorgers in de bloemetjes Sam Vanacker

24 juni 2020

10u04 0 Pittem 44 mantelzorgers uit Egem kregen op dinsdag 23 juni, de Dag van de Mantelzorger, een bloemetje aan huis geleverd van Ferm en De Landelijke Gilde.

“Zeker in deze onwezenlijke coronatijden hoeft het geen betoog dat mantelzorgers voor een heel zware opdracht staan. In zekere zin staan mantelzorgers voor een dubbele opdracht. Niet alleen zorgen ze voor iemand anders, ze moeten ook zichzelf meer dan ooit zien te beschermen”, zegt Paul Lambrecht van de Landelijke Gilde van Egem. “Sinds 2002 al trekken we samen met de dames van Ferm elk jaar op 23 juni op pad in Egem om de mantelzorgers een bloemetje te bezorgen. Een kleine attentie voor mensen met een groot hart.”