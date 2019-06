Familiehulp en OCMW vieren officiële opening NOAH Pittem Sam Vanacker

18u34 2 Pittem Familiehulp en het OCMW van Pittem hebben donderdag officieel het nieuwe NOAH-dagverzorgingscentrum in de Joos de ter Beerstlaan 35 ingehuldigd. Het gaat om een kleinschalig dagverzorgingshuis met plaats voor tien ouderen met een zorgbehoefte.

“We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, gezelschapsspelletjes of knutselen”, vertelt Annelies Claeys, zorgpartner van NOAH Pittem. NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid. “Ons team staat ook altijd klaar met kleine persoonsverzorgende taken. Cliënten kunnen een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren.”

Familiehulp telt 42 NOAH-vestigingen in Vlaanderen en Brussel. In onze provincie zijn er al NOAH’s in Kortrijk, Vleteren, Eernegem, Oudenburg en Wielsbeke.