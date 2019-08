Familiebedrijf huldigt trouwe personeelsleden Sam Vanacker

16 augustus 2019

12u33 1 Pittem Tijdens het personeelsfeest van de firma De Witte-Vandecaveye, met vestigingen in Egem en Wingene, werd hulde gebracht aan twee verdienstelijke werknemers.

Bart De Meulemeester werd gehuldigd voor 25 jaar dienst. Speciale aandacht ging naar Herman Penninck, die er liefst 65 jaar bij De Witte-Vandecaveye heeft opzitten. Het bedrijf, dat in 1948 werd opgericht door wijlen Valère De Witte, is actief in de elektriciteitssector en specialiseerde zich in de loop der jaren in spoorwegwerken. Vandaag staat de derde generatie er aan het roer.

Op de foto worden de twee personeelsleden geflankeerd door de drie generaties van het familiebedrijf. We zien Jan De Witte, Mira De Witte (echtgenote van Jan), Herman Penninck, Bert De Witte, Marie-Louise Vandecaveye (die samen met Valère aan de wieg van het bedrijf stond en zijn werk na diens dood verderzette), Bart De Meulemeester, Diane Naert (echtgenote van Paul) en Paul De Witte.

In november 2018 haalde De Witte-Vandecaveye nog de krant omdat het bedrijf 968.000 euro strategische transformatiesteun toegekend kreeg van de Vlaamse overheid.